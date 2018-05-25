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Уволенный аналитик Sberbank CIB ответил на критику Грефа
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Уволенный аналитик Sberbank CIB ответил на критику Грефа 

Ведомости 1 час назад
Фото: Пресс-служба «Сбербанк CIB»
Бывший аналитик Sberbank CIB Александр ФЭК, уволенный за отчет о «Газпроме», не согласился с предъявленными ему компанией обвинениями в непрофессионализме. Скандальный отчет, в котором основными бенефициарами крупных строек «Газпрома» были названы его подрядчики, является результатом кропотливой работы, занявшей около месяца, уверяет Фэк. Об этом говорится в его письме в редакцию «Ведомостей». По его словам, основное время ушло на расчеты финансовых моделей проектов «Газпрома», а целью исследования был прогноз параметров будущей инвестиционной программы «Газпрома».
Закрытый отчет о «Газпроме» Фэк и еще один аналитик Sberbank CIB — Анна Котельникова выпустили в начале мая. Среди основных выгодоприобретателей от строительства газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» были названы подрядчики «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).
Во вторник, 22 мая, стало известно об увольнении Фэка. Руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в тот день заявил «Ведомостям», что в компании существуют «жесткие процедуры комплаенса», и каждый сотрудник обязан соблюдать их. Отчет Фэка он назвал «непрофессиональным» и «выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов компании, но и с нарушением этических норм». По словам Буланцева, Фэк согласился с доводами работодателя и покинул компанию. Вслед за Фэком Sberbank CIB покинул его руководитель — Александр Кудрин, возглавлявший аналитическое подразделение компании. Кудрин уволен по соглашению сторон, сообщила пресс-служба банка, не уточнив детали.
Отчет инвестиционного подразделения пришлось комментировать и президенту Сбербанка Герману Грефу. Действия аналитика и тех, кто допустил выход отчета он назвал непрофессиональными. Поэтому Sberbank CIB с ними расстался, добавил он. Греф также позвонил Тимченко, чтобы извиниться за отчет и уведомить об увольнении ответственных, сообщил сам Тимченко The Bell на Петербургском форуме.
«Мне лично все равно, я это … не читаю», — ответил Тимченко, на просьбу прокомментировать отчет.
Фэк в письме в редакцию «Ведомостей» указал, что с выводами бывшего руководства о своем отчете не соглашался. Аналитик выразил надежду на то, что те, кто читал его отчет, «согласятся, что он выстроен последовательно и аргументы изложены логично». «Не знаю, что побудило господ Буланцева и Грефа сделать утверждения, цитируемые в статье. Наверное, им просто неверно доложили, а они не смогли пока прочитать сам отчет, так как он еще не был переведен на русский», — заключил Фэк.
Представитель Sberbank CIB в ответ на просьбу прокомментировать слова Фэка прислал комментарий Буланцева, распространенный 22 мая после новостей об увольнении Фэка. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
Инвестбанкиры, с которыми «Ведомости» хотели обсудить качество доклада Фэка, отказались это делать.
«В инвестиционных банках не принято увольнять собственных аналитиков за их инвестиционное мнение», — сказал сотрудник одной из финансовых групп, пожелавший остаться неназванным.
«В моём понимании, это очень серьёзный прецедент, требующий осмысления», — написал на своей странице в Facebbok директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.
По его мнению, случившееся — результат низкой корпоративной культуры и недостаточно развитой институциональной среды. «В развитой институциональной среде гипотетические претензии "Газпрома" к Сбербанку были бы невозможны в принципе, и сразу же стали бы поводом для разбора полётов регулятором и, возможно, прокуратурой, — отмечает Тремасов. По его мнению, эта история подрывает доверие институциональных инвесторов к исследованиям Сбербанка и несёт угрозу брокерскому бизнесу банка.
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Комментарии4  Ещё 54 источника 
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