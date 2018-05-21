Популярную сеть магазинов в России закроют

Продовольственный розничный оператор X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов "Перекресток Экспресс" и начинает закрывать эту сеть из-за нерентабельности. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным газеты, за семь месяцев количество магазинов "Перекресток Экспресс" сократилось в полтора раза из-за низкого спроса у покупателей. Так, часть точек теперь занимает "Пятерочка", а остальные были закрыты.

Как сообщил источник издания, в декабре X5 планирует снова выставить "Перекресток Экспресс" на продажу. В случае, если покупателей к тому времени не найдется, оставшиеся точки также будут закрыты.

В октябре 2017 года X5 объявила о продаже торговой сети "Перекресток Экспресс" в формате "удобство", расположенной в Москве и состоящей из магазинов малой площади. Тогда, по данным "Infoline-Аналитики", сеть состояла из 170 торговых точек, теперь их осталось 116. По итогам 2017 года "Перекресток Экспресс" была единственной сетью в составе X5 с отрицательной динамикой продаж. Ретейлер планировал сосредоточиться на трех основных форматах — универсамах у дома "Пятерочка", супермаркетах "Перекресток" и гипермаркетах "Карусель".