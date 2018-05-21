Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым

Соцсети возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым

Оператор сотовой связи «Билайн» запустил рекламную кампанию с фразой «Каждому свое», имеющей устойчивую ассоциацию с Третьим рейхом и связанной с концентрационным лагерем Бухенвальд; интернет-пользователи выступили с резкой критикой в адрес компании.

«Каждому свое с тарифом «ВСЕмое!» — гласит слоган на рекламном плакате «Билайна» с изображением актера Сергея Светлакова.

соцсети

«Не занят слоган «Работа делает свободным». Впервые пожалел, что у меня не «Билайн». Не могу объявить бойкот. Надеюсь, за меня это сделают другие», — написал в Facebook литературовед, телеведущий и профессор ВШЭ Александр Архангельский.

«Нацистский лозунг «каждому свое» зудит под серой кожей маркетолога-идиота регулярно», — заметил, в свою очередь, владелец газет The Moscow Times, «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency» Демьян Кудрявцев. «Это как „можем повторить“ — шелуха, слова, которые ничего не значат, и повторить они не могут, и никакого „каждого“ они себе не представляют. Это как кофе среднего рода, рано или поздно с этим придется смириться», — посетовал он.

«Мне кажется, можно делать ставки, в каком году появится слоган «труд делает свободным», — пишет Сергей Кузнецов.

«Не удивлюсь слогану «Билайн делает свободным» или «на свободу с Билайном», — пишет Wladimir Obrossov.

«Одна страна, один народ, один оператор», — добавляет Андрей Янпольский, напоминая о девизе Третьего рейха «Один народ, одна империя, один вождь».

«Этот слоган памятен, под аркой с ним сгинуло много людей!» — пишет Андрей Мороз.

«И «Мин ГБ» напоминает о Министерстве государственной безопасности», — написал Anton Ignatenko, обращая внимание на буквы в руках у Светлакова.

«Думаю, что все они прекрасно знают и понимают. Сознательно так привлекают внимание (успешно)», — добавил он.

«Полосатая майка (желто-черная на Светлакове — прим. ВЗГЛЯД) подчеркивает замысел автора», — пишет Sergey Afonin. «На их сайте предлагают еще красивый номер выбрать…» — добавляет он.

«История длинная. История замывается и забывается, слова стремятся к своему собственному смыслу, без исторических коннотаций», — пишет Дмитрий Сергеев.

Есть и те, кто считает использование лозунга допустимым, по крайней мере, на русском языке.

«Мне кажется, что на русском языке никаких таких ассоциаций нет. (По-латыни тоже.) Если бы по-немецки написали, можно было бы думать», — говорится в сообщении Victor Sonkin.

«Такие ассоциации есть для тех, кто книжки читал. В России они пока еще есть», — возражает Maria Bakun.

Журналист Екатерина Шергова опубликовала ответ «Билайна» на ее вопрос об использовании такого слогана. «Каждому свое — общеупотребимая фраза. В русском языке это выражение широко используется и не несет само по себе негативного контекста», — говорится в заявлении оператора.

Надпись «Каждому свое» (Jedem das Seine) была сделана немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд — одном из крупнейших на территории Германии , уничтожать людей в котором начали уже с лета 1937 года. За время существования в лагере было заключено около 250 тыс. человек. Число жертв лагеря оценивается примерно в 56 тыс. узников. Бухенвальд имел 138 концлагерей-филиалов.