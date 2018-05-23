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Культуру собственной безопасности привьют детям на специальных курсах в рамках «Московской смены»
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Культуру собственной безопасности привьют детям на специальных курсах в рамках «Московской смены» 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: MosDay.ru
В рамках «Московской смены» разработана программа «Универсальный код безопасности», в рамках которой школьники смогут посетить интерактивные занятия, цель которых — профилактика травматизма и формирование у детей культуры собственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Порядка 7 тыс. детей, согласно предварительному плану реализации программы городского детского отдыха «Московская смена-2018» департамента труда и социальной защиты населения Москвы, примут участие в сменах городского детского отдыха. В целях формирования у детей привычки защищать себя в любой ситуации направлением «Московской смены» 2018 г. определена программа «Универсальный код безопасности». Данная программа представляет собой курс интерактивных занятий, цель которых — профилактика травматизма и формирование у детей культуры собственной безопасности», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе сообщили, что в летних городских и выездных лагерях будут организованы профилактические мероприятия антинаркотической направленности с привлечением квалифицированных специалистов в области педагогики, психологии, наркологии, психиатрии, а также представителей правоохранительных органов.
«Во все программы детского отдыха интегрированы обязательные мероприятия по профилактике и предотвращению потребления табака, алкоголя, наркотиков, мероприятия, направленные на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции», — уточнили в департаменте.
В ведомстве добавили, что сотрудники столичного главка МВД России, Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка и Московский городской штаб народной дружины во время летних каникул обеспечат контроль за деятельностью учреждений, организующих массовый досуг молодежи, на предмет предупреждения, выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков. Особое внимание будет уделяться местам стихийной концентрации подростков и молодежи.
Помимо этого сообщается, что все участвующие в программе учреждения оснащены системами видеонаблюдения и тревожной сигнализацией.
«Технические средства охраны — в исправном состоянии и находятся на постоянном контроле специализированных организаций, осуществляющих их техническое обслуживание. В настоящее время завершаются внутриведомственные контрольные проверки состояния безопасности всех учреждений», — пояснили в департаменте.
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