Культуру собственной безопасности привьют детям на специальных курсах в рамках «Московской смены»

В рамках «Московской смены» разработана программа «Универсальный код безопасности», в рамках которой школьники смогут посетить интерактивные занятия, цель которых — профилактика травматизма и формирование у детей культуры собственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Порядка 7 тыс. детей, согласно предварительному плану реализации программы городского детского отдыха «Московская смена-2018» департамента труда и социальной защиты населения Москвы , примут участие в сменах городского детского отдыха. В целях формирования у детей привычки защищать себя в любой ситуации направлением «Московской смены» 2018 г. определена программа «Универсальный код безопасности». Данная программа представляет собой курс интерактивных занятий, цель которых — профилактика травматизма и формирование у детей культуры собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в летних городских и выездных лагерях будут организованы профилактические мероприятия антинаркотической направленности с привлечением квалифицированных специалистов в области педагогики, психологии, наркологии, психиатрии, а также представителей правоохранительных органов

«Во все программы детского отдыха интегрированы обязательные мероприятия по профилактике и предотвращению потребления табака, алкоголя, наркотиков, мероприятия, направленные на профилактику СПИДа и ВИЧ-инфекции», — уточнили в департаменте.

В ведомстве добавили, что сотрудники столичного главка МВД России, Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка и Московский городской штаб народной дружины во время летних каникул обеспечат контроль за деятельностью учреждений, организующих массовый досуг молодежи, на предмет предупреждения, выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков. Особое внимание будет уделяться местам стихийной концентрации подростков и молодежи.

Помимо этого сообщается, что все участвующие в программе учреждения оснащены системами видеонаблюдения и тревожной сигнализацией.

«Технические средства охраны — в исправном состоянии и находятся на постоянном контроле специализированных организаций, осуществляющих их техническое обслуживание. В настоящее время завершаются внутриведомственные контрольные проверки состояния безопасности всех учреждений», — пояснили в департаменте.