MediaMarkt выходит из строя

Немецкий ритейлер электроники MediaMarkt уходит из России . Его розничную сеть заберет лидер рынка « М. Видео », завершающий объединение с «Эльдорадо». Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на неназванные источники. По словам собеседников издания, компании уже договорились обо всех условиях и в ближайшее время сделка будет закрыта.

Представители «М. Видео» эту информацию не подтвердили. В российском подразделении холдинга Media-Saturn, в который входят магазины MediaMarkt, ответили, что не могут комментировать информацию о сделке.

О том, что сеть «М. Видео», контролируемая группой «Сафмар» Михаила Гуцериева , ведет переговоры о покупке MediaMarkt, в апреле сообщало Reuters . На тот момент никакого решения принято не было. Почему MediaMarkt задумался об уходе с российского рынка?

Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»:

«MediaMarkt испытывает давление со стороны макроэкономической конъюнктуры, со стороны конкурентов. Для менеджмента, для акционеров в подобных условиях важно принять принципиальное решение: либо инвестировать в бизнес, соответственно, привлекать средства от материнских компаний, и здесь неочевидно, стоит ли это делать, в том числе с учетом структуры собственности — все-таки ужесточение санкций делает инвестиции в Россию не очень понятными для основных акционеров. Либо компании должны продать свой бизнес, чтобы монетизировать свои собственные сети продаж и просто уйти с рынка. По всей видимости, принципиальное решение продавать принято — по крайней мере, судя по слухам. Я думаю, что сделка будет закрыта. Единственное, что момент для сделки выбран крайне неудачно, потому что рынок сейчас восстанавливается. Помимо этого, «М. Видео» объединила в себе три крупнейших сети и, по сути, как компания она не нуждается в MediaMarkt. MediaMarkt — все-таки относительно небольшая компания, и с учетом требований ФАС, скорее всего, придется закрывать большое количество магазинов. Я думаю, что сумма сделки будет не очень большой и будет закрыто значительное количество приобретенных магазинов либо магазинов, которые принадлежат группе «М. Видео». В итоге удастся продать бизнес, но это будет невыгодно».

Руководство MediaMarkt было недовольно результатами продаж на российском рынке. В прошлом году компания отчиталась о падении продаж на 7% по сравнению с 2016-м.

По предварительным подсчетам, после приобретения сети немецкого ритейлера группа «Сафмар» увеличит долю на российском рынке до 29%, тогда как сейчас она находится на уровне 25%. Как это повлияет на сам рынок и на розничные цены?

Михаил Бурмистров, главный редактор INFOLine:

«Практически никак не скажется, каких-то существенных изменений по долям рынка не будет. MediaMarkt занимал очень маленький процент рынка — около 2%, и эта доля продолжала снижаться. Поэтому каких-то изменений я не вижу. Это действительно уход с рынка одного из игроков, но эффективность тех объектов, которые будут работать уже в рамках объединенной компании, будет выше, поэтому, наверное, это даже пойдет на пользу конкурентной ситуации на рынке».

Первые гипермаркеты MediaMarkt открылись в России в конце 2006 года, напоминает РБК. В 2010-м компания вывела на рынок свой другой бренд Saturn, но затем отказалась от него. Сейчас, согласно информации на сайте MediaMarkt, у компании 60 розничных точек продаж в России.