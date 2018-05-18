ЦБ послал держателей векселей на 4,3 млрд рублей в суд

ЦБ предложил держателям векселей ООО «ФТК» на 4,3 млрд руб., которые Азиатско-Тихоокеанский банк продавал населению вместо вкладов, подавать иски не только к этой компании, но и к банку — чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств. Такая рекомендация регулятора содержится в сообщении, которое в пятницу появилось в отделениях АТБ (копия есть у «Ведомостей» ).

ФТК, по данным Центробанка, связана с бывшим совладельцем АТБ Андреем Вдовиным и использовалась для финансирования его проектов. Регулятор давно знал об этой схеме привлечения денег населения в АТБ, но резкий рост ее масштабов стал одной из причин санации банка: 26 апреля он был передан в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.

При продаже векселей АТБ был агентом ФТК, и теперь вместо денег выдает гражданам сами векселя — с уведомлением о невозможности их оплаты. Со всеми претензиями банк предлагает обращаться в ФТК. Там до 8 мая все вопросы переадресовывали в АТБ, а затем ее телефон перестал отвечать, а в московский офис компании держателей векселей не пускает охрана, рассказали «Ведомостям» несколько пострадавших граждан.

Продажа векселей и заключение договоров их купли-продажи в отделениях банка с юридической точки зрения не сделали его лицом, «обязанным по векселю», а гражданина — кредитором или вкладчиком АТБ. Поэтому у временной администрации банка нет «законных оснований исполнять обязательства» по векселям ФТК, сказано в сообщении ЦБ. Регулятор обещает проверить действия сотрудников банка — не вводили ли они граждан в заблуждение при реализации векселей. Но без решения суда помочь с выплатами он не сможет, следует из сообщения.

Всем, кто при покупке бумаг считал, что становится вкладчиком банка, необходимо запастись документами и свидетелями, и обратится с иском не только к ФТК, но и АТБ — чтобы добиться судебного признания банка «лицом, обязанным по возврату полученных в заем денежных средств», указывает ЦБ.

В Гражданском кодексе есть норма, которая говорит: если под видом вкладов реализуются некие суррогаты, то гражданин имеет право обратиться в суд с иском о признании его вкладчиком, а не держателем этого суррогата, напоминает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный . ЦБ «завуалированно говорит идите в суд», но результат будет отрицательным — исходя из судебной практики граждан ждет отказ и регулятор это знает, полагает он, приводя в пример «похожую» ситуацию с банком «Траст» . Этот банк в отделениях продавал ВИП-клиентам ноты, выпущенные голландскими компаниями, напоминает Тертычный.

Всего таких бумаг было продано примерно на 20 млрд руб. В Москве держателям нот не удалось выиграть ни одного иска, но в регионах многие иски были удовлетворены. Впоследствии эти решения были отменены вышестоящими судебными инстанциями.

Если держатели векселей ФТК хотят, чтобы заплатил банк — то иск надо подавать к АТБ, при этом могут быть соответчики из разных регионов, говорит Тертычный: «Не знаю, какая будет судебная практика на Дальнем Востоке, но у московских судов в подобных случаях позиция одна: идите со всеми вопросами к должнику [ФТК], вы умеете читать и должны были изучить все документы, нет законных оснований платить банку». По данным СПАРК-Интерфакс, АТБ как и ФТК зарегистрированы в Москве.

ЦБ и АТБ пока не ответили на запросы.