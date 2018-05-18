Samsung обогнала Intel на полупроводниковом рынке

В первом квартале 2018 года Samsung Electronics укрепилась в звании лидера мирового рынка чипов, который она впервые возглавила во второй четверти 2017 года, обогнав американскую корпорацию Intel. Согласно данным аналитической компании IC Insights, если в начале прошлого года полупроводниковая выручка Samsung была на 5% ниже, чем у Intel, то в стартовой четверти 2018-го южнокорейский гигант опередил конкурента на 23%. По итогам квартала продажи чипов обеспечили Samsung доход в размере $19,4 млрд, что на 43% больше показателя годовой давности. Результаты Intel были скромнее: рост на 11% и выручка в $15,8 млрдСпециалисты связывают успехи Samsung с продолжающимся бумом на рынке микросхем памяти DRAM и NAND flash. Доля этой продукции в полупроводниковой выручке Samsung за последний год увеличилась на 6%. В январе-марте 2017 года чипы оперативной и флэш-памяти приносили компании 77% от суммарного оборота, а по итогам минувшего квартала доля достигла 83%. Еще раньше, в первые три месяца 2016-го, показатель был на 12% ниже и составлял 71%. Также отмечается, что на микросхемах, не относящихся к памяти, Samsung в этот раз заработала $3,3 млрд против $3,1 млрд в январе-марте 2017-го. По сложившейся традиции, в IC Insights составили рейтинг 15 крупнейших полупроводниковых компаний мира. В него включили разработчиков чипов, не имеющих своих производственных мощностей, и foundry-компании, выпускающие микросхемы на заказ. В список вошли чипмейкеры с выручкой более 1,8 млрд долларов: Samsung, Intel, TSMC, SK Hynix, Micron, Broadcom Ltd., Qualcomm, Toshiba, Texas Instruments, Nvidia, Western Digital/SanDisk, NXP, Infineon, STMicroelectronics, Apple. Суммарный результат компаний в I квартале 2018-го увеличился на 26% и составил $89,13 млрд Лидеры отрасли превзошли по темпам роста индустрию чипов в целом, где специалисты зарегистрировали 20-процентную прибавку. Трое крупнейших поставщиков памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — нарастили продажи более чем на 40% в годовом исчислении. У 14 вендоров из 15 полупроводниковая выручка превысила $2 млрд Год назад таким результатом отметились лишь 10 компаний.