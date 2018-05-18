Ещё
ВУЗ-Банк предлагает бизнесу авансовый овердрафт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВУЗ-Банк предлагает бизнесу авансовый овердрафт 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Екатеринбурге ВУЗ-Банк предложил новую программу кредитования малого и среднего бизнеса — «Авансовый овердрафт».
Продуктовый виджет
«Авансовый овердрафт» может оформить любой новый клиент банка, который перевел свои обороты в банк. Финансирование на проведение срочных платежей может быть предоставлено под 13,9—18% годовых в сумме до 3 млн рублей, но не более 30% от чистых оборотов по расчетному счету в других банках. Денежные средства предоставляются сроком на два года траншами по 30 дней.
«Предложение овердрафта новым клиентам — удачное маркетинговое решение в части привлечения в банк клиентов. В большинстве банков оформить овердрафт к счету можно только через несколько месяцев после перевода оборотов в банк», — комментирует эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
«Тинькофф Мобайл» снизил тарифы Банк «Зенит» скорректировал условия предоставления автокредитов АСВ начнет расчеты с вкладчиками банка «Акцент» не позднее 1 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня1
На Кубе разбился пассажирский самолёт10
На Кубе разбился пассажирский самолёт14
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост144
Озвучены подробности гибели комбата Мамая519
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение