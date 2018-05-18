ВУЗ-Банк предлагает бизнесу авансовый овердрафт

Базирующийся в Екатеринбурге ВУЗ-Банк предложил новую программу кредитования малого и среднего бизнеса — «Авансовый овердрафт».

Продуктовый виджет

«Авансовый овердрафт» может оформить любой новый клиент банка, который перевел свои обороты в банк. Финансирование на проведение срочных платежей может быть предоставлено под 13,9—18% годовых в сумме до 3 млн рублей, но не более 30% от чистых оборотов по расчетному счету в других банках. Денежные средства предоставляются сроком на два года траншами по 30 дней.