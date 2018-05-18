ЦБ стал владельцем 100% акций Автовазбанка

«Банк России приобрел акции Акционерного общества Автовазбанк … у ПАО «Промсвязьбанк» … В результате чего Банк России стал владельцем 100% обыкновенных акций банка», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что приобретение акций осуществлено в рамках мер по предупреждению банкротства банка.

Ранее Банк России сообщал, что утвердил изменения в план своего участия в финансовом оздоровлении банка, которыми предусматривалось докапитализация банка на сумму 350 млн рублей. С 5 апреля функции временной администрации банка возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ООО «УК ФКБС»).

Автовазбанк вошел в группу Промсвязьбанка в рамках механизма санации в 2015 году. С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора