Медведев приговорил агропром 

Президент Владимир Путин подписал в пятницу указ о назначении новых министров и вице-премьеров. Среди остальных министров глава кабмина Дмитрий Медеведев предложил на должность руководителя Минсельхоза председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева.
Назначение банкира, ведавшего делами полностью государственного банка, кажется логичным. Учитывая, что Россельхозбанк выдавал колоссальные по объёмам кредиты на развитие агропроизводителей. Если бы не одно но: РСХБ уже много лет ежегодно спасают бюджетными деньгами.
Главный банк аграриев
Чем же так известна фигура нынешнего главного агрария России? Прежде всего, он является старшим сыном Николая Патрушева — секретаря Совбеза РФ.
Из биографии Патрушева-младшего известно, что с 1999 по 2002 годы он работал в Минтрансе РФ. В 2004 году поступил на работу во Внешторгбанк, переименованный в марте 2007 года в ВТБ.
Уже в в 2007 году занимал должность старшего вице-президента банка. В мае 2010 года Патрушев-младший становится председателем правления, членом набсовета Россельхозбанка.
Теперь посмотрим на финансовую отчётность РСХБ. Даже беглый взгляд на неё приводит к мысли, что «главным банком аграриев» руководили кто угодно, но только не люди, профессионально разбирающиеся в отрасли.
Global Look Press/Zamir Usmanov
Последние годы РСХБ традиционно выпрашивал у государства средства на докапитализацию, одновременно рапортуя о возрастающем объёме кредитов на нужды аграриев. Так, в 2015 году банку перепало 10 млрд рублей, в 2016 году — 8 млрд, а в прошлом РСХБ был докапитализирован за бюджетные деньги на 50 млрд рублей.
Однако на этом дело не кончилось, и в текущем году РСХБ может ожидать очередное вливание бюджетных денег. По крайней мере об этом ранее заявил глава набсовета банка, в недавнем прошлом вице-премьер Аркадий Дворкович. Он оговорился, что пока неизвестен даже точный объём средств, который нужен банку.
Как бы то ни было, 2017 год РСХБ закончил, согласно отчётности по МСФО, с убытком в 19,5 млрд рублей. Правда, по сравнению с итогами 2016 года, он сократил его в 3 раза — с 58,9 млрд рублей.
Борьба за дойную корову
Ранее «Ведомости», ссылаясь на федерального чиновника, сообщали, что в 2018 году банк уже обращался за господдержкой из-за того, что ЦБ постепенно повышал надбавки к достаточности капитала.
К слову, сам Дворкович занял пост главы набсовета в банке, сменив Александра Ткачёва, который занимал должность главы Минсельхоза при прежнем правительстве Медведева. СМИ неоднократно писали о регулярно высказываемых претензиях Ткачёва к работе РСХБ.
Global Look Press/Nikolay Titov
Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (слева) и Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев на саратовском форуме Только Вперед
В частности, Ткачёва не устраивало, кому и сколько выдаёт в виде кредитов банк. Впрочем, бывший глава Минсельхоза сам оказывался под огнём критики за неуёмную заботу о семейном бизнесе в компании «Агрокомплекс».
При этом сам банк чувствовал себя застрявшим между двух огней. С одной стороны, относительно низкие ставки не позволяют финансовому учреждению получать значительную маржу с кредитов. С другой — в кредитовании сельхозотрасли велики риски невозврата.
При этом закладывать эти риски в ставку банк тоже не хочет, поскольку кредиты окажутся недоступны сельхозпроизводителям. Однако риски не исчезают, и лучшее тому доказательство тот факт, что с 2010 года РСХБ в том или ином виде потерял порядка 300 млрд рублей.