Медведев приговорил агропром

Назначение банкира, ведавшего делами полностью государственного банка, кажется логичным. Учитывая, что Россельхозбанк выдавал колоссальные по объёмам кредиты на развитие агропроизводителей. Если бы не одно но: РСХБ уже много лет ежегодно спасают бюджетными деньгами.

Главный банк аграриев

Из биографии Патрушева-младшего известно, что с 1999 по 2002 годы он работал в Минтрансе РФ . В 2004 году поступил на работу во Внешторгбанк , переименованный в марте 2007 года в ВТБ.

Уже в в 2007 году занимал должность старшего вице-президента банка. В мае 2010 года Патрушев-младший становится председателем правления, членом набсовета Россельхозбанка.

Теперь посмотрим на финансовую отчётность РСХБ. Даже беглый взгляд на неё приводит к мысли, что «главным банком аграриев» руководили кто угодно, но только не люди, профессионально разбирающиеся в отрасли.

Global Look Press/Zamir Usmanov

Последние годы РСХБ традиционно выпрашивал у государства средства на докапитализацию, одновременно рапортуя о возрастающем объёме кредитов на нужды аграриев. Так, в 2015 году банку перепало 10 млрд рублей, в 2016 году — 8 млрд, а в прошлом РСХБ был докапитализирован за бюджетные деньги на 50 млрд рублей.

Однако на этом дело не кончилось, и в текущем году РСХБ может ожидать очередное вливание бюджетных денег. По крайней мере об этом ранее заявил глава набсовета банка, в недавнем прошлом вице-премьер Аркадий Дворкович . Он оговорился, что пока неизвестен даже точный объём средств, который нужен банку.

Как бы то ни было, 2017 год РСХБ закончил, согласно отчётности по МСФО, с убытком в 19,5 млрд рублей. Правда, по сравнению с итогами 2016 года, он сократил его в 3 раза — с 58,9 млрд рублей.

Борьба за дойную корову

Ранее «Ведомости» , ссылаясь на федерального чиновника, сообщали, что в 2018 году банк уже обращался за господдержкой из-за того, что ЦБ постепенно повышал надбавки к достаточности капитала.

К слову, сам Дворкович занял пост главы набсовета в банке, сменив Александра Ткачёва , который занимал должность главы Минсельхоза при прежнем правительстве Медведева. СМИ неоднократно писали о регулярно высказываемых претензиях Ткачёва к работе РСХБ.

Global Look Press/Nikolay Titov

В частности, Ткачёва не устраивало, кому и сколько выдаёт в виде кредитов банк. Впрочем, бывший глава Минсельхоза сам оказывался под огнём критики за неуёмную заботу о семейном бизнесе в компании «Агрокомплекс».

При этом сам банк чувствовал себя застрявшим между двух огней. С одной стороны, относительно низкие ставки не позволяют финансовому учреждению получать значительную маржу с кредитов. С другой — в кредитовании сельхозотрасли велики риски невозврата.

При этом закладывать эти риски в ставку банк тоже не хочет, поскольку кредиты окажутся недоступны сельхозпроизводителям. Однако риски не исчезают, и лучшее тому доказательство тот факт, что с 2010 года РСХБ в том или ином виде потерял порядка 300 млрд рублей.