Дерипаска ушел в отставку

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Дерипаска покинул совет директоров En+ 

RT на русском 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски из совета директоров компании, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.
Совет также подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров РУСАЛа на предстоящем годовом собрании акционеров.
В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.
Решение последовало после того, как РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США.
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