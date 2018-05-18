Дерипаска ушел в отставку

Совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски из совета директоров компании, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.
Совет также подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров РУСАЛа на предстоящем годовом собрании акционеров.
В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.
Решение последовало после того, как РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США.