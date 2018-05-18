Дерипаска ушел в отставку

Дерипаска покинул совет директоров En+

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Совет также подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров РУСАЛа на предстоящем годовом собрании акционеров.

В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.