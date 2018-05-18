Дворкович получил новую должность

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Дворковича избрали сопредседателем совета «Сколково» 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
Бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича избрали сопредседателем совета фонда "Сколково". Об этом сообщает в пресс-релизе фонда, поступившем в "Газету.Ru".
"Сегодня состоялось заседание совета фонда "Сколково", в повестку дня которого был вынесен единственный вопрос — избрание сопредседателя совета фонда. Им стал председатель Попечительского совета Сколковского института науки и технологий Аркадий Дворкович", — заявили в фонде.
Как стало известно, Дворкович совместно с Виктором Вексельбергом станет определять основные стратегические векторы развития Фонда "Сколково".
Согласно уставу фонда "Сколково" Совет фонда возглавляют два сопредседателя на общественных началах, один из которых является президентом фонда. Вторым сопредседателем до недавнего времени был бывший президент Intel Крейг Барретт, который сложил с себя полномочия в конце 2017 года.
Ранее СМИ сообщили, что Дворковичу предложили возглавить "Сколково".
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