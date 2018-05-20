Сбербанк и ВТБ начнут обслуживать клиентов в Крыму 

В скором времени жители Крыма смогут получать услуги в Сбербанке и ВТБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Проект стартует 1 июля, в нем участвуют РНКБ и банк «Россия». Крымчане смогут получать услуги ВТБ и Сбербанка, не выходя из дома. Для этого достаточно будет предоставить биометрические данные.
Предприниматели и юридические лица вместо биометрии смогут использовать «цифровую подпись и все цифровые технологии для удаленной идентификации».
При этом Аксаков отметил, что по "насыщенности кредитными офисами" Крым сейчас не уступает другим регионам.
Недавно глава ВТБ Андрей Костин объяснил, почему банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и подпадать из-за этого под санкции. Он отметил, что работающих в регионе банков достаточно для решения задач обслуживания населения. Сбербанк также не представлен в Крыму.