Сбербанк и ВТБ начнут обслуживать клиентов в Крыму

Проект стартует 1 июля, в нем участвуют РНКБ банк «Россия» . Крымчане смогут получать услуги ВТБ и Сбербанка, не выходя из дома. Для этого достаточно будет предоставить биометрические данные.

Предприниматели и юридические лица вместо биометрии смогут использовать «цифровую подпись и все цифровые технологии для удаленной идентификации».

При этом Аксаков отметил, что по "насыщенности кредитными офисами" Крым сейчас не уступает другим регионам.