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Сбербанк и ВТБ начнут обслуживать клиентов в Крыму
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Сбербанк и ВТБ начнут обслуживать клиентов в Крыму 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
В скором времени жители Крыма смогут получать услуги в Сбербанке и ВТБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Проект стартует 1 июля, в нем участвуют РНКБ и банк «Россия». Крымчане смогут получать услуги ВТБ и Сбербанка, не выходя из дома. Для этого достаточно будет предоставить биометрические данные.
Предприниматели и юридические лица вместо биометрии смогут использовать «цифровую подпись и все цифровые технологии для удаленной идентификации».
При этом Аксаков отметил, что по "насыщенности кредитными офисами" Крым сейчас не уступает другим регионам.
>> Крупные банки обойдут Крым
Недавно глава ВТБ Андрей Костин объяснил, почему банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и подпадать из-за этого под санкции. Он отметил, что работающих в регионе банков достаточно для решения задач обслуживания населения. Сбербанк также не представлен в Крыму.
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