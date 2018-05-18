Рубль: укрепление без внешних факторов невозможно

Москва , 18 мая — «Вести. Экономика» Рубль завершает неделю без серьезных потрясений, но и укрепиться, несмотря на дорогую нефть, пока не удается.

Российский рубль сегодня торгуется практически без изменений. И в паре с долларом, и с евро курс рубля находится вблизи значений вчерашнего закрытия. В целом неделя прошла без каких-либо потрясений, по ее итогам рубль даже укрепился к евро, а к доллару немного ослаб. Все более отчетливо прослеживается тенденция зависимости валютного курса от ситуации на долговом рынке США . Практически все валюты развивающихся рынков демонстрируют схожую динамику. Сегодня на долговом рынке США наблюдается стабилизация, доходности даже немного снижаются. По десятилетним бумагам они опустились ниже отметки в 3,1%. В целом же, для развивающихся рынков уходящая неделя стала худшей с ноября 2016 г. Однако здесь свою роль сыграли еще и внутренние факторы в отдельных странах, а также тот факт, что доллар укрепляется на мировой рынке, соответственно, валюты развивающихся стран дешевеют.

Что касается России , то против рубля играют еще и покупки валюты Минфином . Отчасти именно поэтому даже при ценах на нефть в $80 российская валюты выглядит довольно слабо. Конечно, в котировки закладывается еще и так называемая санкционная премия. Нефть марки Brent показывает самый продолжительный период недельного роста с 2011 года на фоне признаков сокращения избытка предложения, а возможно, даже возникновению дефицита. Если бы не действия Минфина, рубль скорее всего был бы намного крепче. Отсутствие новых санкций также придавало бы российской валюты уверенности, однако история не терпит сослагательных наклонений. Отчасти США сами выдали России козырь. Сейчас наша страна получает сверхдоходы от продажи нефти, и этот фактор позволяет создать определенную подушку безопасности на случай новых потрясений. В какой-то мере все это может стать геополитическим оружием в руках Москвы. Такого мнения придерживаются многие эксперты, «Вести. Экономики» подробно уже писали об этом. Напомним, в бюджет закладывалась средняя цена барреля нефти Urals на уровне $40, однако за период с января по апрель показатель составил $66,15. При этом сейчас бочка нефти стоит еще дороже. Более того, цены на нефть в рублях, а это главный показатель для бюджета, находятся на исторических максимумах. О покупках валюты Минфином

Минфин России в 2018 г. увеличит покупки валюты на внутреннем рынке более чем в пять раз, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в размере 2,74 трлн руб. по сравнению с запланированными ранее 527,57 млрд руб. Проект соответствующих поправок в закон о бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщали «Вести. Экономика», бюджет на 2018 г. подготовлен с учетом бюджетного правила, которое утвердил президент России в 2017 г. отдельным законом. Планка отсечения по цене на нефть Urals в обновленном бюджетном правиле устанавливается на уровне $40 за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене выше этой планки, Минфин направляет на покупку валюты для пополнения резервов. Минфин покупает валюту на внутреннем рынке с февраля 2017 г. По итогам прошлого года Минфин закупил валюты на 829 млрд руб.