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Траты на покупку доли в уставном капитале должны подтверждаться документами
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Траты на покупку доли в уставном капитале должны подтверждаться документами 

Время бухгалтера 34 минуты назад
Фискалы напомнили о том, как определяется база по НДФЛ, если доходы физлиц были получены от продажи части доли уставного капитала ООО.
В подпункте 2 п.2 ст. 220 НК РФ сказано, что, продавая такие имущественные права, плательщик может вычесть из налогооблагаемых доходов сумму понесенных им и доказанных документами трат, которые связаны с покупкой этой доли.
Если доля в капитале компании покупается частями по отдельным ДКП, то по каждому договору должны быть документы, подтверждающие расходы. Если по какому-то из договоров таких бумаг нет, то в качестве расходов учитываются только те затраты плательщика, которые подтверждены документально.
В том же п. 2 ст. 220 НК РФ установлено, что при продаже доли в капитале фирмы расходы плательщика на покупку этой части доли учитывают пропорционально тому, как уменьшается доля бывшего собственника в уставном капитале.
ПИСЬМО ФНС РФ от 11.05.2018 № БС-4-11/9010
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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