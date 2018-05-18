Траты на покупку доли в уставном капитале должны подтверждаться документами

Фискалы напомнили о том, как определяется база по НДФЛ, если доходы физлиц были получены от продажи части доли уставного капитала ООО.

В подпункте 2 п.2 ст. 220 НК РФ сказано, что, продавая такие имущественные права, плательщик может вычесть из налогооблагаемых доходов сумму понесенных им и доказанных документами трат, которые связаны с покупкой этой доли.

Если доля в капитале компании покупается частями по отдельным ДКП, то по каждому договору должны быть документы, подтверждающие расходы. Если по какому-то из договоров таких бумаг нет, то в качестве расходов учитываются только те затраты плательщика, которые подтверждены документально.

В том же п. 2 ст. 220 НК РФ установлено, что при продаже доли в капитале фирмы расходы плательщика на покупку этой части доли учитывают пропорционально тому, как уменьшается доля бывшего собственника в уставном капитале.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»