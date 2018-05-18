Протестующие в Армении перекрыли дорогу к крупнейшему золоторудному месторождению страны

ЕРЕВАН , 18 мая. / ТАСС /. Несколько десятков протестующих перекрыли дорогу к крупнейшему в Армении золоторудному месторождению рядом с городом Сотк.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании GeoProMining Gold, которая занимается разработкой драгоценных металлов в республике.

"С 17 по 18 мая «чахджики» (незаконные добытчики золота — прим. ТАСС) перекрыли дорогу к Сотскому месторождению и парализовали весь процесс производства, мотивируя свои действия политическими требованиями. Они утверждают, что являются участниками протестного гражданского движения и борются за свои права", — отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Протестующие, которые, как утверждает компания, занимаются частной незаконной добычей драгоценного металла в этом районе, требуют отставки руководства Сотского месторождения. Пресс-служба компании также высказала опасения, что протесты могут привести к полной остановки работ на ее предприятиях.

Компания принадлежит частным акционерам. Она занимается добычей золота и других металлов в Армении и России . В Армении компания контролирует разработку Сотского золотоносного месторождения и управляет Араратской золотоизвлекательной фабрикой.

Сотское золоторудное месторождение является самым крупным на территории Армении. Его запасы чистого золота оцениваются в более чем 120 тонн.