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Банк УРАЛСИБ подвел итоги совместной с Mastercardакции для клиентов
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Банк УРАЛСИБ подвел итоги совместной с Mastercardакции для клиентов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги совместной с Mastercard акции «Подарки за подарки» для держателей карт банков-партнеров.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо было в период с 14 февраля по 14 апреля 2018 года совершить не менее 3 покупок на сумму не менее 300 рублей каждая по карте Mastercard, выпущенной банком-партнером УРАЛСИБа. Всего за период проведения акции «Подарки за подарки» в ней приняли участие 33 банка партнера. 100 держателей карт из 21 банка-партнера выиграли подарочный сертификат на сумму 7 000 рублей.
Маркетинговая акция была разработана «под ключ» и не требовала никаких финансовых затрат со стороны банков-партнеров. Все материалы для взаимодействия с клиентами были разработаны ПАО «БАНК УРАЛСИБ»совместно с Mastercardи предоставлены банкам-партнерам на безвозмездной основе. Банкам-партнерам необходимо было только проинформировать своих клиентов о маркетинговой акции и ее правилах по своим каналам коммуникации. В период проведения маркетинговой акции оборот по картам Mastercard увеличился на 5%.
Банк УРАЛСИБ на протяжении более 15 лет является одним из крупнейших банков-спонсоров в международныхплатежных системах для банков, занимающихся эмиссией и эквайрингом платежных карт. На сегодняшний день УРАЛСИБ обслуживает более 70банков-партнеров на собственном процессинге и трех сторонних процессинговых площадках.
Бизнес
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