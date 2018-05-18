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Банк «Зенит» скорректировал условия предоставления автокредитов
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Банк «Зенит» скорректировал условия предоставления автокредитов 

Банки.ру 43 минуты назад
Оформить кредит на покупку новой машины предлагается по ставке от 14,9% до 17,9% годовых (ранее от 15,9% до 17,9% годовых). Ссуда на приобретение подержанного автомобиля по-прежнему выдается по ставке от 16,9% до 19,9% годовых.
Снизить процентную ставку теперь возможно за счет оформления личного страхования на 3 процентных пункта и/или при оформлении GAP-страхования — на 1,5 п. п.
Продуктовый виджет
При оформлении кредита на покупку нового автомобиля максимальная сумма займа может достигать — до 6,5 млн рублей, а при кредитовании подержанного — до 3,5 млн рублей. Срок заимствования может составлять от двух до семи лет.
Данные процентные ставки за пользование кредитом применяются для заемщиков, оформляющих страхование каско. Сейчас в случае предоставления ссуды без страхования каско процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1,5 п. п.
«Несомненно, что преимуществом кредита является отсутствие требований о внесении заемщиком первоначального взноса», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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