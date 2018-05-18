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Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,94 доллара
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,94 доллара 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс Банка России, повысился на 11,93 копейки и составил 61,9408 рубля.
Об этом сообщают «Банки.ру».
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