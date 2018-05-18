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Банки, население и предприятия не заметили валютной волатильности
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Банки, население и предприятия не заметили валютной волатильности 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 35 минут назад
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Апрельское ослабление рубля на фоне новой санкционной активности не создало угроз для целевых показателей по инфляции и не привело к напряженности на финансовом рынке. Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых, рост нефтяных цен до исторического максимума за последние четыре года поддержал национальную валюту, банки продолжили наращивать прибыль, а население — увеличивать объем средств на вкладах и депозитах.
Банки в марте получили 175 млрд рублей прибыли после формирования резервов. Месячная прибыль трех крупнейших госбанков, зарегистрированных в Москве, составила 102 млрд рублей, частных банков — порядка 74 млрд
Несмотря на снижение ставок по рублевым депозитам до минимальных с июля 2009 года значений продолжился приток средств населения на вклады и депозиты в банках: в годовом выражении темп прироста составил 8,5 процента.
Ускорился и рынок кредитования. За март розничный сектор показал рост в 1,6 процента к предыдущему месяцу и 16,7 процента в годовом выражении, а годовой темп прироста портфеля корпоративных кредитов на фоне понижающего тренда по ставкам составил 3,9 процента.
Ежемесячный обзор финансового рынка России по состоянию на 01.05.2018
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