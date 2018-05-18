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Спрос на ипотеку в Красноярском крае вырос в 1,7 раз за год
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Спрос на ипотеку в Красноярском крае вырос в 1,7 раз за год 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В первом квартале 2018 года объём жилищных кредитов в Красноярском крае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раз, сообщают в Красноярском отделении Центробанка России.
На сегодняшний день ипотечный портфель составил 130 млрд рублей (за год вырос на 11,5%). Специалисты связывают интерес к ипотеке со снижением процентных ставок. Так, если в марте 2017 года она составляла 11,8%, то сейчас 9,8%. Кроме того, рефинансируются старые кредиты на более выгодные условия. «Это говорит о том, что красноярцы следят за ситуацией и принимают грамотные финансовые решения, — комментирует управляющий отделением банка Сергей Журавлёв. — В то же время приходят новые заёмщики, которых привлекают не только низкий уровень процентных ставок, но и смягчение условий кредитования. Например, некоторые банки увеличили возраст заемщиков до 75 лет, другие пересмотрели требования к платежеспособности клиентов.
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