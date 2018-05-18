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Денежный рынок: задолженность перед Федеральным казначейством растет
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Денежный рынок: задолженность перед Федеральным казначейством растет 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Ставки денежного рынка по итогам вчерашнего дня практически не изменились. Ставка однодневного валютного свопа большую часть дня торговалась в диапазоне 6,4–6,6%. Ближе к концу торгов она поднялась до 8,20% (чуть ниже уровня предложения ЦБ), и в итоге ее средневзвешенное значение составило 6,80% (без изменений к предыдущему дню). Кривая NDF сместилась немного ниже: 3-месячная ставка опустилась на 14 бп (до 6,60%), более длинные ставки снизились на 6–7 бп. Изменения в ставках кросс-валютных и процентных свопов по итогам дня не превысили ±2 бп. Короткие рублевые ставки росли. В частности, ставка однодневного репо под залог ОФЗ повысилась на 10–15 бп (среднее значение составило 6,9%). RUONIA в среду превысила 7,0% (7,04%; +6 бп).
На следующей неделе стартует очередной период налоговых выплат (НДС и НДПИ выплачиваются в пятницу). На этой неделе баланс корреспондентских счетов стабильно держался на уровне 2,0 трлн руб., и в преддверии значительного оттока ликвидности банки, скорее всего, начнут накапливать свободные резервы. Между тем Федеральное казначейство в рамках аукциона месячных депозитов разместило 50 млрд руб. (весь лимит); общий объем средств, размещенных на депозитах, вырастет до 785 млрд руб. (+100 млрд руб. в мае). Кроме того, банки заняли у Казначейства 500 млн долл. на 12-дневном депозитном аукционе (столько же, сколько и на прошлой неделе).
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