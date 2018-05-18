Доход оренбургского губернатора уменьшился за 2017 год почти на 1,1 млн рублей 

ОРЕНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Доход главы Оренбургской области Юрия Берга уменьшился в 2017 году почти на 1,1 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной в пятницу декларации доходов на областном портале информации.
Согласно декларации, в 2017 году Берг заработал более 2,53 млн рублей, тогда как в 2016 году — 3,7 млн рублей.
Берг по-прежнему владеет земельным участком в 1358 кв. м, жилым домом в 138,2 кв. м и половиной квартиры на 88,8 кв. м. В пользовании у него также находятся два земельных участка площадью 2054 кв. м и 134 кв. м, а также жилой дом площадью 542,6 кв. м.
Супруга губернатора Любовь Берг заработала в 2016 году 345,3 тыс. рублей против 219 тыс. рублей в 2016 году. Она владеет двумя земельными участками площадью 134 и 2054 кв. м, жилым домом в 542,6 кв. м и 1/2 квартиры на 88,8 кв. м.