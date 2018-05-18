Глава Тольятти Сергей Анташев отчитался о доходах города

Глава города Тольятти Сергей Анташев отчитался перед общественностью по итогам работы за 2017 год. Доходы Автограда составили 12,7 млрд рублей, из которых половина — собственные средства, остальное — субсидии и субвенции. Из 13 млрд расходов 60% потратили на социальную сферу, четверть — на ЖКХ и транспорт. Выросший за последние годы муниципальный долг — это почти 6 млрд рублей — сейчас планомерно гасят за счет более дешевых кредитов.

Особое внимание — к ремонту дорог. В прошлом году город получил 1,5 млрд рублей по федеральной программе, отремонтировано 39 магистралей протяженностью 63 километра. Возобновился рост промышленного производства.