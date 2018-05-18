Доходы бюджета Тольятти за 2017 год составили 12,7 млрд рублей

Как сообщает пресс-илужба горадминистрации, информация была озвучена 17 мая в ДКИТ, где глава Тольятти Сергей Анташев отчитался перед общественностью о работе городской администрации за 2017 год.

На 2017 г. дефицит городского бюджета был запланирован в размере 768 млн руб., по факту составил 325 млн руб. Несмотря на дефицит, остаются расходы по отраслям социально-культурной сферы — 60% от общей суммы. Расходы по отраслям жилищно-коммунального хозяйства и транспорта составили 25% от общих расходов. Нерешенным остается вопрос с муниципальным долгом, который за последние десять лет вырос до 5,7 млрд рублей. Между тем, за счет привлечения более дешевых кредитов и снижения процентной ставки, расходы по его обслуживанию удалось снизить почти на 230 млн рублей.

Одной из важнейших тенденций 2017 г. стало возобновление роста промышленного производства, объем отгруженной промышленной продукции в Тольятти вырос на 15,5%. Стабилизировалась ситуация на рынке труда города: к концу 2017 г. количество зарегистрированных безработных составило 5 тыс. человек, что на 3 тыс. меньше прошлогоднего уровня. За отчетный период крупными организациями создано 1,7 тыс. новых рабочих мест, резидентами ТОСЭР — 700 мест. В полном объеме были выполнены «майские указы» Президента РФ о повышении оплаты труда в бюджетной сфере. В городе созданы благоприятные условия для инвесторов. ТОСЭР «Тольятти» насчитывает 28 резидентов и по этому показателю занимает лидирующие позиции в стране.

В 2017 г. в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Тольятти получил рекордную сумму — 1,5 млрд рублей. Был выполнен ремонт 39 магистралей, отремонтированы 36 внутриквартальных дорог. Продолжилась работа по обновлению пассажирского транспорта: на условиях софинансирования из областного бюджета город приобрел 40 низкопольных троллейбусов. По запросам горожан вносились изменения расписание маршрутов.

Стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря чему в Тольятти было благоустроено 230 дворовых территорий на общую сумму более 243 млн рублей. Вместе с тем, в отрасли ЖКХ остается масса нерешенных вопросов: износ сетей, отсутствие системы ливневой канализации, установка общедомовых приборов учета. До сих пор не газифицированы три жилых массива города — Загородный, Тимофеевка-2 и Станция Канал.

Продолжаются работы по восстановлению городского леса. В рамках акций по посадке хвойных и лиственных культур в прошлом году на площади почти 30 га было высажено 93 тыс. сеянцев. Более 8 млн руб. было выделено из областного бюджета на расчистку неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и пожаров. Сергей Анташев поблагодарил горожан за вклад в общее дело и искреннее желание вернуть нашему лесу былое величие.

В отчетный период строительство социальных объектов в основном осуществлялось в рамках реализации программы празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Активными темпами продолжилось строительство детского сада «Ладушки», которое будет завершено уже в этом году. Подготовлена проектно-сметная документация для строительства школ в 18 и 20 кварталах. Готовятся к возведению новые объекты спорта. В 2017 году велись работы по проектированию физкультурно-спортивных комплексов для спортивных школ «Акробат» и «Союз». Разработана проектная документация по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пирамида», где расположится вторая сцена драматического театра «Колесо».

Что касается жилищного строительства, 2017 г. сдано в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. Благодаря поддержке областного правительства улучшили жилищные условия 156 молодых семей, 8 ветеранов, приобретено 59 квартир для детей-сирот.

Действующая сеть детских садов города полностью обеспечивает потребность в местах для дошколят от трех до семи лет. Сейчас совместно с областным правительством решается вопрос о строительстве еще трех детских садов: в 16 квартале, микрорайонах «Жигулевское море» и «Калина». В 2017 г. школы № 6, 19, 39, 51, 57, 67 вошли в ТОП-500 «Лучшие школы России».

В 2017 г. в составы сборных команд страны вошли 83 тольяттинца. Воспитанники спортшкол завоевали более 3 тыс. медалей на соревнованиях различного уровня. В рамках программы «5 шагов благоустройства», построено 17 универсальных спортивных площадок, завершена реконструкция стадиона «Труд». Качественно изменился подход к организации культурно-массовых мероприятий. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, за счет средств местного бюджета предоставляются более 40 видов дополнительных мер социальной поддержки: детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. В 2017 г. на эти цели было направлено 145 млн рублей.

По новому начали выстраиваться отношения городской власти и общественности Тольятти. Этому способствовало создание общественных советов микрорайонов, объединивших наиболее инициативных жителей города. Глава рассчитывает на участие общественности при решении задач, которые обозначил на перспективу. В частности, при дальнейшей реализации программы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, за которые тольяттинцы проголосовали в марте 2018 года.

"Главным достоянием Тольятти всегда были его жители. Все задачи, которые сегодня решает власть, направлены на повышение качества жизни горожан. Уверен, что мы обязательно реализуем позитивный сценарий будущего города, потому что жители Тольятти искренне заинтересованы в развитии своей малой родины", — резюмировал глава города.