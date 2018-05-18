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Банк «Акцент» лишился лицензии
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Банк «Акцент» лишился лицензии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у оренбургского банка «Акцент». Об этом говорится на сайте регулятора, отмечает РЕН ТВ.
По величине активов кредитно-финансовая организация занимала 465-е место в банковской системе страны по данным на 1 мая 2018 года. Банк «Акцент», пишет RT.
По данным ЦБ, проблемы у банка появились из-за использования крайне рискованной бизнес-модели. Это привело к образованию на балансе значительного объема активов низкого качества. Регулятор увидел угрозу банкротства организации, что противоречило интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк зарегистрирован в городе Орске Оренбургской области. Он является участником системы страхования вкладов.
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