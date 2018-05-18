Банк «Акцент» лишился лицензии

По величине активов кредитно-финансовая организация занимала 465-е место в банковской системе страны по данным на 1 мая 2018 года. Банк «Акцент», пишет RT.

По данным ЦБ, проблемы у банка появились из-за использования крайне рискованной бизнес-модели. Это привело к образованию на балансе значительного объема активов низкого качества. Регулятор увидел угрозу банкротства организации, что противоречило интересам кредиторов и вкладчиков.