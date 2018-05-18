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Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент»
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Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент», сообщается на сайте Центрального банка РФ (ЦБ).
Проблемы в деятельности кредитной организации ПАО АКБ «Акцент» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, отмечается в сообщении регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» ПАО АКБ «Акцент», рег. № 696, Оренбургская область, г. Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД— 1249)", — говорится в сообщении.
В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
ПАО АКБ «Акцент» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения всем вкладчикам, в том числе — индивидуальным предпринимателям, в размере 100% средств по вкладам, но не более 1,4 млн в совокупности на одного человека.
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