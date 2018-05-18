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Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент»
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Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент» 

Российская Газета 2 часа назад
Отзыв лицензии связан с использованием банком крайне рискованной бизнес-модели, которая привела к накоплению на балансе организации активов низкого качества. В результате произошло существенное снижение размера собственных средств и возникли основания для принятия мер по предупреждению несостоятельности организации.
Центробанк также уличил банк в осуществлении «схемных» операций с участием собственников, которые были направлены на формальное соблюдение норм о наличии собственных средств у банка.
ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования. Дважды вводилось ограничение на привлечение банком вкладов населения.
В банке «Акцент» назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Банк «Акцент» является участником системы страхования вкладов.
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