Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент»

Отзыв лицензии связан с использованием банком крайне рискованной бизнес-модели, которая привела к накоплению на балансе организации активов низкого качества. В результате произошло существенное снижение размера собственных средств и возникли основания для принятия мер по предупреждению несостоятельности организации.

Центробанк также уличил банк в осуществлении «схемных» операций с участием собственников, которые были направлены на формальное соблюдение норм о наличии собственных средств у банка.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования. Дважды вводилось ограничение на привлечение банком вкладов населения.