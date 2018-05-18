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Центробанк отозвал лицензию у банка «Акцент»
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Акцент» 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Банк России не раз применял в отношении «Акцента» меры надзорного реагирования.
В пятницу, 18 мая, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка оренбургского «Акцент».
— Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества, — уточняется на сайте ЦБ РФ.
Регулятор обнаружил сильное снижение размера капитала, а также присутствие в деятельности «Акцента» основания для осуществления ряда мер по предупреждению его несостоятельности, чтобы предотвратить угрозу для его кредиторов и вкладчиков.
В настоящее время в банке «Акцент» действует временная администрация, срок работы которой продлится до определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
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