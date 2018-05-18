Центробанк отозвал лицензию у банка «Акцент»

Банк России не раз применял в отношении «Акцента» меры надзорного реагирования.

В пятницу, 18 мая, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка оренбургского «Акцент».

— Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества, — уточняется на сайте ЦБ РФ.

Регулятор обнаружил сильное снижение размера капитала, а также присутствие в деятельности «Акцента» основания для осуществления ряда мер по предупреждению его несостоятельности, чтобы предотвратить угрозу для его кредиторов и вкладчиков.

В настоящее время в банке «Акцент» действует временная администрация, срок работы которой продлится до определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центральный банк России отозвал лицензию у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у московского «Русского Торгового Банка»

Вкладчикам банков, лишившихся лицензий, в мае выплатят страховое возмещение