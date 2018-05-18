Ещё
Как получить кредит?УРАЛСИБ развивает линейку продуктов и услуг для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как получить кредит?УРАЛСИБ развивает линейку продуктов и услуг для бизнеса 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших овердрафтов для бизнеса
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга лучших овердрафтов для бизнеса сроком на 1 неделю в рублях, подготовленного банковским порталом Bankchart. Эксперты проанализировали кредитные предложения 20 крупнейших российских банков. Пятую строчку рейтинга заняло предложение УРАЛСИБа «Бизнес-Овердрафт» со ставкой 13,5%.
«Бизнес-Овердрафт» — кредитование расчетного счета при недостаточности или отсутствии на счете денежных средств с целью оплаты платежных документов. Лимит открывается на срок до 12 месяцев, сумма кредита — 300 тыс. до 40 млн рублей.
Банк УРАЛСИБ активно развивает линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, по итогам 2017 года входит в Топ-5 рейтинга банков с наибольшим объемом кредитования МСБ и в Топ-10 банков с наибольшим портфелем кредитов МСБ, согласно данным Эксперт РА.
Подробную информацию о кредитных продуктах Банка УРАЛСИБ для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, можно получить в ближайших отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
АиФ-Новосибирск: последние новости
Жара будет, но не везде. Какое лето ожидают в Сибири? В колледже Барабинска НСО ученик выстрелил в согруппника и погиб сам В Новосибирске пробила голову ребенку слетевшая с крыши лопата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В химатаке в Сирии нашли вину России208
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала104
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР425
Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе125
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне197
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение