Ещё
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших овердрафтов для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших овердрафтов для бизнеса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-5 рейтинга лучших овердрафтов для бизнеса сроком на 1 неделю в рублях, подготовленного банковским порталом Bankchart. Эксперты проанализировали кредитные предложения 20 крупнейших российских банков. Пятую строчку рейтинга заняло предложение УРАЛСИБа «Бизнес-Овердрафт» со ставкой 13,5%.
«Бизнес-Овердрафт» — кредитование расчетного счета при недостаточности или отсутствии на счете денежных средств с целью оплаты платежных документов. Лимит открывается на срок до 12 месяцев, сумма кредита — 300 тыс. до 40 млн рублей.
Банк УРАЛСИБ активно развивает линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, по итогам 2017 года входит в Топ-5 рейтинга банков с наибольшим объемом кредитования МСБ и в Топ-10 банков с наибольшим портфелем кредитов МСБ, согласно данным Эксперт РА.
Подробную информацию о кредитных продуктах Банка УРАЛСИБ для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, можно получить в ближайших отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
АиФ: последние новости
Чистая прибыль страховой компании банка выросла в 1-м квартале в 1,5 раза Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май Во время грозы в Липецке погиб монтажник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сергей Мавроди «воскрес»55
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»295
Украина проиграла России спор171
Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля88
ЕС пошел против доллара65
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение