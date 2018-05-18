Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших овердрафтов для бизнеса

Банк УРАЛСИБ вошел в топ-5 рейтинга лучших овердрафтов для бизнеса сроком на 1 неделю в рублях, подготовленного банковским порталом Bankchart. Эксперты проанализировали кредитные предложения 20 крупнейших российских банков. Пятую строчку рейтинга заняло предложение УРАЛСИБа «Бизнес-Овердрафт» со ставкой 13,5%.

«Бизнес-Овердрафт» — кредитование расчетного счета при недостаточности или отсутствии на счете денежных средств с целью оплаты платежных документов. Лимит открывается на срок до 12 месяцев, сумма кредита — 300 тыс. до 40 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, по итогам 2017 года входит в Топ-5 рейтинга банков с наибольшим объемом кредитования МСБ и в Топ-10 банков с наибольшим портфелем кредитов МСБ, согласно данным Эксперт РА.

Подробную информацию о кредитных продуктах Банка УРАЛСИБ для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, можно получить в ближайших отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».