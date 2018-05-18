Китайская компания станет владельцем контрольного пакета акций грузинского футбольного клуба «Торпедо»

Тбилиси , 18 мая / Синьхуа / — Предварительное соглашение о покупке китайской стороной футбольного клуба «Торпедо» / Кутаиси Грузия / достигнуто, осталось согласовать некоторые детали. Об этом в четверг, выступая по грузинскому ТВ, заявил президент клуба Заал Чачава.

По его словам, в случае подписания договора китайская международная компания «Промышленно-торговая группа „Синьцзян Хуалин“ станет владельцем контрольного пакета акций „Торпедо“.

»Благодаря осуществлению данного проекта кутаисская команда значительно укрепится финансово и структурно, так как китайская группа заинтересовалась поиском территории в Кутаиси, где будут построены новая база и стадион вместимостью 25 тыс. зрителей", — подчеркнул З. Чачава.

По словам президента кутаисского клуба, речь идет о реализации трехлетнего проекта.

Отметим, что китайская международная компания «Промышленно-торговая группа „Синьцзян Хуалин“ начала свою деятельность в Грузии в конце 2006 года. Компания уже инвестировала в грузинскую экономику 100 млн долларов и планирует увеличить данный объем до 500 млн долларов, из них 300 млн планируется вложить в обустройство свободной индустриальной зоны недалеко от Тбилиси, а также в Кутаиси. —0—