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Китайская компания станет владельцем контрольного пакета акций грузинского футбольного клуба «Торпедо»
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Китайская компания станет владельцем контрольного пакета акций грузинского футбольного клуба «Торпедо» 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Тбилиси, 18 мая /Синьхуа/ — Предварительное соглашение о покупке китайской стороной футбольного клуба «Торпедо» /Кутаиси, Грузия/ достигнуто, осталось согласовать некоторые детали. Об этом в четверг, выступая по грузинскому ТВ, заявил президент клуба Заал Чачава.
По его словам, в случае подписания договора китайская международная компания «Промышленно-торговая группа „Синьцзян Хуалин“ станет владельцем контрольного пакета акций „Торпедо“.
»Благодаря осуществлению данного проекта кутаисская команда значительно укрепится финансово и структурно, так как китайская группа заинтересовалась поиском территории в Кутаиси, где будут построены новая база и стадион вместимостью 25 тыс. зрителей", — подчеркнул З. Чачава.
По словам президента кутаисского клуба, речь идет о реализации трехлетнего проекта.
Отметим, что китайская международная компания «Промышленно-торговая группа „Синьцзян Хуалин“ начала свою деятельность в Грузии в конце 2006 года. Компания уже инвестировала в грузинскую экономику 100 млн долларов и планирует увеличить данный объем до 500 млн долларов, из них 300 млн планируется вложить в обустройство свободной индустриальной зоны недалеко от Тбилиси, а также в Кутаиси. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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