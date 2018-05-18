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Выплаты вкладчикам банка «Акцент» начнутся не позднее 1 июня
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Выплаты вкладчикам банка «Акцент» начнутся не позднее 1 июня 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Страховые выплаты вкладчикам коммерческого банка «Акцент» (г. Орск Оренбургской обл. ) начнутся не позднее 1 июня 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.
Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрого оформления выплат АСВ намерено назначить банки-агенты, выбрать которые на конкурсной основе планируется в срок до 24 мая 2018 года.
Страховое возмещение будет выплачено в 100-процентном размере от суммы всех счетов клиента в банке, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По счетам в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии, то есть на 18 мая.
Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент». Решение связано с использованием банком крайне рискованной бизнес-модели, которая привела к потере собственные средств банком и накоплению активов низкого качества.
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