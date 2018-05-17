АКРА присвоило Народному Банку рейтинг «B+ (RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Народному Банку кредитный рейтинг на уровне «B+ (RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в релизе агентства, кредитный рейтинг банка обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Народный Банк — небольшая кредитная организация, осуществляющая деятельность в Карачаево-Черкесской Республике Москве . Банк специализируется на выдаче банковских гарантий, а также на кредитовании юридических лиц и населения, напоминают в АКРА. Там поясняют, что, в частности, «низкая оценка бизнес-профиля отражает слабую франшизу Народного Банка на банковском рынке в сочетании с недостаточной диверсификацией его операционного дохода. Доля банка на ключевом рынке оценивается как невысокая».

При этом в АКРА указывают, что по состоянию на 1 апреля 2018 года банк с запасом поддерживает нормативы достаточности капитала (Н1.1 составляет 9,6%, показатель Н1.2 равен 18,2%, значение Н1.0 составляет 20,6%). «Стресс-тестирование показало, что с учетом ожидаемых АКРА темпов роста активов под риском банк на горизонте 12 месяцев способен выдержать увеличение стоимости риска свыше 500 базисных пунктов без нарушения норматива Н1.2», — говорится в релизе. Оценка агентством позиции банка по капиталу и стресс-тестирование учитывают планируемый менеджментом банка в июне-июле 2018 года выкуп части субординированных депозитов на сумму 200 млн рублей и их последующую конвертацию в акционерный капитал. Собственные возможности банка по генерации прибыли оцениваются как сильные.

Слабая оценка риск-профиля связана, в частности, с тем, что кредитный портфель Народного Банка характеризуется относительно высокой долей проблемной задолженности (14,6% на 1 января 2018 года, в том числе с просрочкой более 90 дней — 2,5%) и повышенной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков (72,2%). Значительные кредитные риски сформированы за счет крупных кредитов, зачастую предоставленных без адекватного обеспечения. Основной объем кредитного риска приходится на выданные гарантии (превышают капитал банка более чем в четыре раза), но он компенсируется адекватным кредитным качеством крупнейших гарантий.

АКРА ожидает роста операционных рисков банка на горизонте 12—18 месяцев в результате увеличения масштабов трансакционного бизнеса в рамках развития собственной платежной системы.

Характеризуя позицию банка по фондированию и ликвидности, которую АКРА оценивает как адекватную, агентство, в частности, отмечает повышенную концентрацию на средствах десяти крупнейших кредиторов, что компенсируется невысокой долей средств клиентов в структуре пассивов Народного Банка.