Чистая прибыль «Почта банка» по МСФО в I квартале выросла в 1,6 раза,

МОСКВА , 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль «Почта банка» по МСФО в первом квартале выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на значительную сезонную составляющую, которой традиционно характеризуется первый квартал, «Почта банк»… завершил его с прибылью, которая увеличилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 330 миллионов рублей", — передает пресс-служба комментарий президента-председателя правления «Почта банка» Дмитрия Руденко

Кредитный портфель банка по итогам января-марта увеличился на 9% и составил 229 миллиардов рублей. Основным драйвером роста кредитного портфеля, по оценке «Почта банка», остаются кредиты наличными — в первом квартале квартале объем выдачи составил 189 миллиарда рублей. Объем выдач товарных кредитов вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,6 миллиарда рублей.

При этом средства клиентов, размещенные на текущих счетах, увеличились на 26%, до 48 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе. Количество клиентов «Почта банка» за квартал выросло на 0,8 миллиона человек. Региональная сеть банка с начала года увеличилась на 7%, до 13,2 тысяч точек присутствия. Как отмечается, к концу 2018 года банк планирует нарастить ее до 17 тысяч точек.