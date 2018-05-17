Черезов и Молодцов в 2017 году стали лидерами по доходам среди заместителей Новака 

Пятеро из семи заместителей министра энергетики России сократили свои доходы в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, двое — увеличили. Об этом говорится на сайте министерства.
Первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер заработал в 2017 году 11,4 млн рублей, что на 13% меньше, чем годом ранее.
Больше всего из замов Александра Новака заработал Андрей Черезов: 34,9 млн рублей, при этом его доход вырос на 18,3% по сравнению с 2016 годом.
Лидером по росту доходов стал Антон Инюцын, он увеличил свои доходы в 2017 году 2,1 раза — до 11,3 млн рублей.
Кирилл Молодцов сократил доходы в 2017 году на 7,6% — до 12,2 млн рублей, Вячеслав Кравченко — в 2,5 раза, до 10,1 млн рублей, Анатолий Яновский — в 3,3 раза, до 7,1 млн рублей, Анастасия Бондаренко — на 14,7%, до 2,9 млн рублей.