Ещё
Черезов и Молодцов в 2017 году стали лидерами по доходам среди заместителей Новака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черезов и Молодцов в 2017 году стали лидерами по доходам среди заместителей Новака 

Rambler News Service 1 час назад
Пятеро из семи заместителей министра энергетики России сократили свои доходы в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, двое — увеличили. Об этом говорится на сайте министерства.
Первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер заработал в 2017 году 11,4 млн рублей, что на 13% меньше, чем годом ранее.
Больше всего из замов Александра Новака заработал Андрей Черезов: 34,9 млн рублей, при этом его доход вырос на 18,3% по сравнению с 2016 годом.
Лидером по росту доходов стал Антон Инюцын, он увеличил свои доходы в 2017 году 2,1 раза — до 11,3 млн рублей.
Кирилл Молодцов сократил доходы в 2017 году на 7,6% — до 12,2 млн рублей, Вячеслав Кравченко — в 2,5 раза, до 10,1 млн рублей, Анатолий Яновский — в 3,3 раза, до 7,1 млн рублей, Анастасия Бондаренко — на 14,7%, до 2,9 млн рублей.
Rambler News Service: последние новости
Выручка «Ростеха» в 2017 году выросла на 26% — до 1,6 трлн рублей Группа ВТБ оценила воздействие санкций на свой бизнес в менее 2% от стоимости активов АСВ направит полученные от ЦБ 113 млрд рублей на докапитализацию Промсвязьбанка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне174
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня24
Российская компания объявила о прекращении работы30
Производители техники готовятся покинуть Россию1074
Россия предъявила претензии Казахстану348
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение