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Credit Agricole предоставил «Газпрому» кредит
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Credit Agricole предоставил «Газпрому» кредит 

Вести.Ru 7 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 мая — «Вести. Экономика». «Газпром» и французский банк Credit Agricole Corporate & Investment Bank подписали соглашение о предоставлении газовой компании кредита в размере 600 млн евро сроком на пять лет, сообщает «Газпром».
Подписание кредитного соглашения стало второй сделкой по привлечению «Газпромом» финансирования напрямую у Credit Agricole CIB. В марте 2017 г. банк предоставил «Газпрому» 700 млн евро также на пять лет. «Газпром» сотрудничает с Credit Agricole с 1995 г., банк участвовал во многих сделках по привлечению компанией корпоративного и проектного финансирования, а также в размещении еврооблигаций, напоминает «Газпром». Инвестпрограмма «Газпрома» составит в 2018 г. 1,3 трлн руб., программа заимствований — 417 млрд руб. С начала года «Газпром» разместил облигации в рублях (на 30 млрд руб.), евро (на 750 млн евро) и швейцарских франках (на 750 млн франков). С учетом сделки с Credit Agricole компания получит 171 млрд руб. (41% от объема программы заимствований). Руководство «Газпрома» имеет мандат на привлечение банковских кредитов еще на 3,4 млрд евро. Зарегистрирована программа биржевых облигаций на 100 млрд руб.
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