Российская компания передумала закрываться

«Саратовские авиалинии» возобновили продажу билетов

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» возобновила продажи билетов по внутренним направлениям на российской территории. Приобрести билет можно через сайт авиакомпании или у агентств по продаже авиабилетов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

При этом компания решила сократить на 50% чартерную программу международных полетов с 1 по 30 июня этого года.

На данный момент Росавиация рассматривает заявку авиакомпании о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Ведомство должно принять решение до 27 мая 2018 г.

В четверг «Саратовские авиалинии» сообщили о прекращении деятельности компании с 31 мая. Перевозчик 17 мая получил письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая. «Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта. На этом основании компания приняла решение прекратить продажу билетов 31 мая и уволить сотрудников с 18 июля. Около 1200 высококвалифицированных специалистов „окажутся на улице“, утверждал перевозчик.