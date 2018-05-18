Российская компания передумала закрываться

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«Саратовские авиалинии» возобновили продажу билетов 

Ведомости 46 минут назад
Фото: ТАСС
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» возобновила продажи билетов по внутренним направлениям на российской территории. Приобрести билет можно через сайт авиакомпании или у агентств по продаже авиабилетов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
При этом компания решила сократить на 50% чартерную программу международных полетов с 1 по 30 июня этого года.
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На данный момент Росавиация рассматривает заявку авиакомпании о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Ведомство должно принять решение до 27 мая 2018 г.
В четверг «Саратовские авиалинии» сообщили о прекращении деятельности компании с 31 мая. Перевозчик 17 мая получил письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая. «Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта. На этом основании компания приняла решение прекратить продажу билетов 31 мая и уволить сотрудников с 18 июля. Около 1200 высококвалифицированных специалистов „окажутся на улице“, утверждал перевозчик.
В феврале этого года в Московской области разбился пассажирский самолет Ан-148 „Саратовских авиалиний“. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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