Goldman Sachs запустил конкурента доллару

Об этом сообщает «Эксперт».

Проект называется Circle USD Coin, или USDC и стартует уже летом текущего года. Как заявили участники проекта, к нему уже привлекли $110 млн По итогам инвестиционной сделки оценка стартапа достигла почти $3 млрд

Как отмечают СМИ, новая криптовалюта будет привязана к доллару, а это означает, что у нее не должно быть таких резких перепадов в цене, как у других цифровых валют, например, биткоина.

В свою очередь разработчики уверяют, что Circle USD Coin будет обладать всеми качествами доллара, при этом это будет более удобное и быстрое средство платежей и расчетов.