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Goldman Sachs запустил конкурента доллару
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Goldman Sachs запустил конкурента доллару 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Эксперт».
Проект называется Circle USD Coin, или USDC и стартует уже летом текущего года. Как заявили участники проекта, к нему уже привлекли $110 млн По итогам инвестиционной сделки оценка стартапа достигла почти $3 млрд
Как отмечают СМИ, новая криптовалюта будет привязана к доллару, а это означает, что у нее не должно быть таких резких перепадов в цене, как у других цифровых валют, например, биткоина.
В свою очередь разработчики уверяют, что Circle USD Coin будет обладать всеми качествами доллара, при этом это будет более удобное и быстрое средство платежей и расчетов.
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