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Банк «Русский Стандарт» изменил тарифы по кредитной карте American Express Gold
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Банк «Русский Стандарт» изменил тарифы по кредитной карте American Express Gold 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Русский Стандарт» пересмотрел условия предоставления и обслуживания кредитной карты American Express Gold и внес существенные изменения.
Во-первых, был увеличен максимальный кредитный лимит с 299 тыс. до 600 тыс. рублей. Во-вторых, стоимость обслуживания карты теперь составляет 2 990 рублей в год, а не 4 тыс. рублей, как прежде. При этом появилась возможность отмены комиссии со второго года при условии, что в первый год сумма покупок по карте составила свыше 600 тыс. рублей.
Комиссия за выдачу наличных была снижена до 2,9% от суммы, минимум 290 рублей (ранее — 4,9%, минимум 490 рублей). В банкоматах за рубежом клиенты могут снимать средства бесплатно.
Продуктовый виджет
Держатели карт также смогут бесплатно стать участниками программы Priority Pass.
К отрицательным изменениям можно отнести увеличение неустойки за пропуск ежемесячного платежа с 700 до 1 500 рублей, а также взимание платы за СМС-информирование по 59 рублей в месяц (ранее услуга предоставлялась бесплатно).
Ставка по кредиту после изменений начинается с 21,9% (до этого — 19,9%) годовых. Размер максимальной ставки банк не указывает.
«На мой взгляд, положительных изменений все же больше, карта подойдет состоятельным клиентам, которые много путешествуют», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
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