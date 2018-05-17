Банк «Русский Стандарт» изменил тарифы по кредитной карте American Express Gold

Банк «Русский Стандарт» пересмотрел условия предоставления и обслуживания кредитной карты American Express Gold и внес существенные изменения.

Во-первых, был увеличен максимальный кредитный лимит с 299 тыс. до 600 тыс. рублей. Во-вторых, стоимость обслуживания карты теперь составляет 2 990 рублей в год, а не 4 тыс. рублей, как прежде. При этом появилась возможность отмены комиссии со второго года при условии, что в первый год сумма покупок по карте составила свыше 600 тыс. рублей.

Комиссия за выдачу наличных была снижена до 2,9% от суммы, минимум 290 рублей (ранее — 4,9%, минимум 490 рублей). В банкоматах за рубежом клиенты могут снимать средства бесплатно.

Продуктовый виджет

Держатели карт также смогут бесплатно стать участниками программы Priority Pass.

К отрицательным изменениям можно отнести увеличение неустойки за пропуск ежемесячного платежа с 700 до 1 500 рублей, а также взимание платы за СМС-информирование по 59 рублей в месяц (ранее услуга предоставлялась бесплатно).

Ставка по кредиту после изменений начинается с 21,9% (до этого — 19,9%) годовых. Размер максимальной ставки банк не указывает.