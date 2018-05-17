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В Госдуме решили обязать розничные компании с оборотом более 10 млн рублей принимать карты
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

В Госдуме решили обязать розничные компании с оборотом более 10 млн рублей принимать карты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о внесении законопроекта, обязывающего с 2020 года розничные компании с оборотом более 10 млн руб. принимать банковские карты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас предприятия с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать к оплате карты «Мир». По словам депутата, в Госдуме рассмотрят законы, позволяющие использовать для оплаты карты всех платежных систем. Также будет внесен законопроект, касающийся интернет-платежей.
Порог выручки, при которой предприятие должно будет принимать банковские карты, будет постепенно снижаться.
"Я думаю, что будем поэтапно вносить — с 1 января 2019 года будет 20 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года — будет 10 миллионов рублей", — сказал Аксаков.
Ранее сообщалось, что в России появилась возможность оплаты проезда в автобусах банковской картой.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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