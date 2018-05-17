Банк России исполнил обязательства по шестому выпуску КОБР

Банк России исполнил обязательства по шестому выпуску купонных облигаций, осуществив 16 мая их погашение и выплатив купонный доход. Информация об этом опубликована на сайте регулятора в четверг, 17 мая.

Размещение шестого выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-06-22BR1-7) стартовало 13 февраля текущего года. По итогам пяти состоявшихся аукционов выпуск был размещен в полном объеме — 400 млрд рублей.

Облигации были погашены в вышеуказанном объеме, а общий размер выплаченного по ним купонного дохода составил 7,42 млрд рублей, или 18,55 рубля на одну облигацию, свидетельствуют материалы ЦБ.

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Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Начиная с августа 2017 года размещались девять выпусков КОБР, первые шесть на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме: 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый и седьмой выпуски, как и шестой, были, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд и 500 млрд рублей соответственно. Восьмой выпуск КОБР по итогам нескольких состоявшихся аукционов пока размещен на 196,9 млрд рублей по номиналу при его общем объеме 700 млрд рублей.

На состоявшемся 15 мая первом аукционе по размещению девятого выпуска КОБР общим объемом 800 млрд рублей сумма размещения по номиналу составила около 403,2 млрд рублей. Спрос на бумаги вырос по сравнению с предыдущими аукционами на фоне изменения Банком России подхода к установлению минимальной цены купонных облигаций.

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