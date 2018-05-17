ЦБ планирует к осени представить предложения по санации НПФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 мая. / ТАСС /. Банк России планирует к осени представить предложения по механизму санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах юридического форума.

"По-моему, наши коллеги из [департамента] финансового оздоровления хотят, чтобы к осени какие-то предложения были готовы", — сказал он.

На финансовом рынке законодательно введены механизмы санации банков и страховых компаний за счет средств Банка России, но механизм для НПФ не может быть полностью аналогичным, так как у фондов есть три не связанных между собой «финансовых мешка» — пенсионные накопления, пенсионные резервы и собственные средства (капитал), пояснил Чистюхин. Пока, по его словам, нет готового решения, как «перекинуть мостики» между этими составляющими.

"Если брать мое предположение, то нужно принять закон, который будет говорить о следующем: если резервы или накопления снизились ниже прогарантированного уровня — внесенные суммы плюс фикс (пятилетняя доходность) — то средства из капитала должны покрывать этот недостаток, без банкротства данной компании. А тот недостаток капитала, который вследствие этого будет образован, будет пополняться за счет кого-то: либо собственника, и, если они не могут, то мы говорим о санации", — рассуждает зампред ЦБ.

Механизмы санации по закону могут применяться к тем страховщикам и банкам, банкротство которых повлечет негативные системные или социальные последствия.