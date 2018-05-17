Ещё
ЦБ планирует к осени представить предложения по санации НПФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

ЦБ планирует к осени представить предложения по санации НПФ 

ТАСС 28 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России планирует к осени представить предложения по механизму санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах юридического форума.
"По-моему, наши коллеги из [департамента] финансового оздоровления хотят, чтобы к осени какие-то предложения были готовы", — сказал он.
На финансовом рынке законодательно введены механизмы санации банков и страховых компаний за счет средств Банка России, но механизм для НПФ не может быть полностью аналогичным, так как у фондов есть три не связанных между собой «финансовых мешка» — пенсионные накопления, пенсионные резервы и собственные средства (капитал), пояснил Чистюхин. Пока, по его словам, нет готового решения, как «перекинуть мостики» между этими составляющими.
"Если брать мое предположение, то нужно принять закон, который будет говорить о следующем: если резервы или накопления снизились ниже прогарантированного уровня — внесенные суммы плюс фикс (пятилетняя доходность) — то средства из капитала должны покрывать этот недостаток, без банкротства данной компании. А тот недостаток капитала, который вследствие этого будет образован, будет пополняться за счет кого-то: либо собственника, и, если они не могут, то мы говорим о санации", — рассуждает зампред ЦБ.
Механизмы санации по закону могут применяться к тем страховщикам и банкам, банкротство которых повлечет негативные системные или социальные последствия.
ТАСС: последние новости
Глава ВТБ Костин не видит потребности в приходе новых банков в Крым Объявлен Национальный рейтинг коммуникационных компаний России (НР2К) ФАС оштрафовала "Газпром" на 221 млн руб.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию947
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне71
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля133
Россия предъявила претензии Казахстану300
Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»62
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение