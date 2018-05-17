Алмазэргиэнбанк запустил кредит на освоение дальневосточного гектара

Алмазэргиэнбанк запустил кредитную программу «Мой гектар», в рамках которой клиенты могут получить денежные средства на освоение дальневосточного гектара.

Так, на строительство индивидуального жилого дома или приобретение домокомплекта банк готов предоставить до 1,5 млн рублей под 12% годовых на срок от двух до десяти лет. При отказе заемщика от страхования рисков, связанных с причинением вредя жизни и здоровью, ставка увеличится на 2 п. п.

На благоустройство участка, газификацию, приобретение необходимых товаров и услуг и прочие нужды (полный перечень см. на сайте банка) финансирование выдается под 13—14,5% годовых на сумму от 20 тыс. до 1 млн рублей и срок — от полугода до пяти лет. Надбавка за отказ от личного страхования составит 4 п. п.

Продуктовый виджет

Если сумма займа не превышает 1 млн рублей потребуется поручительство одного физического лица и/или залог ликвидного имущества. При сумме свыше 1 млн — поручительство двух физических лиц и/или залог ликвидного имущества. Кредит на цели, не связанные с приобретением недвижимости можно получить без обеспечения на сумму до 500 тыс. рублей.

В течение трех месяцев с момента выдачи займа клиенту необходимо подтвердить целевое использование денежных средств, в противном случае процентная ставка увеличится на 2 п. п. При обеспечении кредита залогом имущества, требуется застраховать предмет залога от рисков гибели, утраты и повреждения. Первоначальный взнос не требуется.

«Программа должна помочь гражданам, получившим «дальневосточный гектар», обустроить участок и наладить хозяйство, однако для заявленных целей банк предлагает довольно скромную сумму», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Денежные средства зачисляются на счет заемщика открытый в банке и переводятся по заявлению на счет подрядчика, при этом за перевод взимается комиссия по тарифам банка. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).