«Российский рынок акций превратился в песочницу»

Иностранцы продают российские активы — не помогает ни высокая цена на нефть, ни более-менее стабильный рубль. Можно ли предсказать поведение рынка и на что сейчас делать ставку инвестору?

— Российский рынок начал было восстанавливаться после обвала в апреле, а сейчас мы снова видим снижение фондовых индексов. Не помогает даже высокая цена на нефть. Как реагировать инвесторам? Бросаться скупать дешевеющие акции или лучше переждать?

— На все нужно смотреть с оптимизмом. В том смысле, что могло быть и хуже. И, весьма возможно, еще будет. Если продолжится тенденция охлаждения глобальных инвесторов к развивающимся рынкам, к России в том числе, то все это отразится на рынке. На валютном прежде всего. Не исключаю, что на рынках мы можем увидеть интересную вещь: в экономической литературе это называется «эффект остановки». Суть в том, что внезапно, может быть, примерно раз в десять лет, приток валюты на развивающиеся рынки вдруг прекращается и там начинаются всякие неприятности. Если это случится, курс рубля начнет падать даже при растущей нефти. Доллар легко поднимется выше 65 рублей. Думаю, все это станет ясно уже через неделю-другую.

Продуктовый виджет

— Но ведь уже есть данные об оттоке средств из фондов, инвестирующих в Россию. Например, по информации EPFR Global, за неделю с 3 по 9 мая из фондов, вкладывающих в акции и облигации России, было выведено 330 миллионов долларов.

— Пока происходящее напоминает паузу, а не разворот. Конечно, есть факторы, которые могут поддержать котировки акций наших компаний. Нужно понимать, что представляет собой российский рынок акций. Сейчас объемы ежедневных торгов выше миллиарда рублей постоянно, а не от случая к случаю есть только у 5—10 эмитентов. Один миллиард рублей — это всего 15—16 миллионов долларов, то есть для западных рынков — сущие копейки. В одном из самых популярных у инвесторов индексе — JP Morgan EM доля России в 2007 году была около 10%, а сегодня —только 3%.

Российский рынок акций превратился в песочницу, которую могут двигать очень незначительные объемы продаж и покупок. Если придут «горячие» деньги от западных инвесторов, то мы опять увидим исторические рекорды наших индексов. Достаточно, чтобы к нам приходило 20—30 миллионов долларов в день. Как это и происходило в середине апреля. А сейчас эти же инвесторы все продают. Получаются, что к нам приходят на две-три недели, серьезно Россию никто не рассматривает.

— То есть делаем вывод: в ближайшее время мы продолжим наблюдать сильную волатильность на рынке?

— Да. Причем в зависимости от состояния внешних рынков акции РФ будут то расти, то падать. Мы можем наблюдать какой-то достаточно длительный период времени, когда иностранцы будут размещать здесь деньги, и все будут делать далеко идущие прогнозы о начавшемся «бычьем» тренде. Но эти прогнозы ничего не стоят. Может произойти какой-то переполох в Аргентине Китае или где-то еще, и деньги сразу «побегут», в итоге мы снова переживем обвал. Внутренние факторы в общем для нашего рынка акций практически никакой роли не играют, за исключением историй про отдельных эмитентов, как в случае байбэка «Роснефти» или «Магнита»

— То есть поведение российского рынка непредсказуемо? Как же тогда строить прогнозы?

— Прогнозировать можно, если вы обладаете нужной компетенцией и понимаете, как двигаются деньги на глобальном рынке, как происходит приток и отток на развивающихся рынках, или способны на полноценный анализ эмитента. Еще лучше, если вы можете это предсказать. Тогда, конечно, вам удастся заработать и в России. Другое дело, что быть успешным на достаточно длинном горизонте не получится. Иногда ты угадываешь, иногда проигрываешь. Но заработать в России возможно.

— А как же быть с финансовым анализом, оценкой капитализации компании? Многие инвесторы учитывают в своей стратегии прибыль, рассчитывая на щедрые дивиденды, а некоторые делают ставку на недооцененность акций…

— Среди профессиональных трейдеров со стажем 15 лет и выше фраза «недооцененность российского рынка акций» давно стала ругательной. Российский фондовый рынок был недооценен в 90-е, недооценен в нулевые и сильно «недооценен» в 2014—2015 годах… Это состояние продолжается уже больше 20—30 лет. Это, конечно, шутка, но в ней много правды.

Если вы готовы открывать позиции в акциях российских компаний и не обладаете (или нет времени) на качественный анализ и экспертизу, то стоит смотреть на самые ликвидные. Как раньше было принято называть их, «голубые фишки». Как-то активно управлять портфелем акций вы можете, только если на рынке есть ликвидность. Вы можете что-то предпринять. Отсутствие контроля над позицией во многих бумагах, потому что они вдруг становятся просто неликвидными, — это огромный минус для инвестора.

— Стоит ли частным инвесторам выстраивать какие-то долгосрочные стратегии, если, например, держать в портфеле ликвидные бумаги? Или наш рынок для спекулянтов?

— Сложно рассчитывать на долгосрочный результат, если экономика страны еле-еле растет на 1,5—2% в год. А ведь это консенсус-прогноз на ближайшие несколько лет. Так что ловить нечего. Чудес не бывает: безумного роста стоимости акций при низких темпах экономического роста не бывает. Остаются спекуляции, требующие нервов и опыта, либо купоны облигаций.

— Остаются облигации… Как мы видим по статистике привлечения в ПИФы, это очень популярная у частных инвесторов стратегия. Насколько это безопасная стратегия с учетом оттока капитала с фондового рынка и роста ставок ФРС

— Благостная картина на рынке облигаций была вплоть до апреля, когда США ввели санкции против «Русала» . После этого рост цен на рынке ОФЗ остановился, доходности даже подросли с 7% до 7,4—7,5% по «длинным» бумагам. Сейчас этот сектор пребывает в таком, я бы сказал, недоуменном состоянии. Что делать — непонятно. А с учетом того, что рынок корпоративных облигаций «привязан» к рынку госбумаг, они не существуют изолировано, есть риски, что цены начнут падать и в корпоративном сегменте. Пока нет какого-то однозначного взгляда, будут расти доходности дальше или нет.

— Некоторые управляющие в период неопределенности на рынке стремятся сократить позиции в длинных бумагах, делая выбор в пользу бондов с более короткой дюрацией. Насколько это правильный подход?

— Эта стратегия хороша для американского рынка. Ликвидность же российского рынка облигаций не способствует ее эффективности. У нас в сегменте коротких бумаг слишком широкие спреды, поэтому, покупая-продавая их, вы сильно потеряете в доходности. Просто потому, что чем короче бумага, тем сильнее ее доходность зависит от цены. Пересидеть сложные времена в коротких бумагах на российском рынке — трудновыполнимая задача.

— Так что же делать? Все переводить в доллары и ждать, куда пойдет рынок?

— Иногда лучше посидеть на заборе и оглядеться. Если у вас нет какого-то понимания, что будет происходить с рынком, то, возможно, лучше не держать позицию в активах. Я не говорю, что нужно ждать полгода, но неделю-другую… почему нет… Тем более что есть такой инструмент, как свопы, который позволяет получить ставку в ежедневном режиме «до востребования».