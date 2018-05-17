Промсвязьбанк снизил ставку по двум ипотечным кредитам

Промсвязьбанк существенно снизил ставки по кредитам на приобретение апартаментов. Теперь при покупке апартаментов на первичном рынке заемщики могут рассчитывать на ставку 9,4—9,9% годовых вместо 10,9—12,5% годовых установленных ранее. В случае если осуществляется покупка вторичных апартаментов обновленный диапазон ставок составит 9—9,4% годовых (прежде — 11,5—12,65% годовых). Внутри указанных диапазонов ставки варьируются в зависимости от первоначального взноса клиента, минимальный размер которого составляет 10% его собственных средств от стоимости недвижимости.

Инна Солдатенкова. «При отказе клиента от личного страхования итоговая ставка по кредиту увеличится на три процентных пункта. На момент до регистрации ипотеки при покупке первичных апартаментов размер надбавки составит 1,5 процентного пункта (применяется по истечении 30 календарных дней с момента выдачи кредита)», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Допустимая сумма кредита может варьироваться от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок — от 3 до 15 лет.

Продуктовый виджет

По программе «Альтернатива» ставка снизилась на 1,2 п.п. и теперь составляет 11,3% годовых. Финансирование предоставляется на любые цели под залог имеющейся недвижимости.

При отказе заемщика от покупки личного, титульного и имущественного страхования, ставка увеличится на 3 п. п. Сумма кредита варьируется в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей, но не менее 20% и не более 50% от рыночной стоимости предмета залога, а срок заимствования — от трех до пяти лет.

«Программа выгодно выделяется на рынке за счет крупной суммы, длительного срока кредитования и невысокой процентной ставки», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).