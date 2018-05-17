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ЦБ введет дополнительную отчетность для банков, отражающую продажу продуктов третьих лиц
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ЦБ введет дополнительную отчетность для банков, отражающую продажу продуктов третьих лиц 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность введения к концу 2018 года дополнительной отчетности для банков, в которой они будут отражать продажу продуктов третьих лиц — страховые продукты, паевые фонды и так далее, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках Петербургского международного юридического форума.
"Возможно, введем какую-то дополнительную отчетность, которая нам будет показывать, какие продукты третьих лиц банки продают. Это может произойти в конце года, не раньше. Сейчас мы не видим статистику. Мы будем видеть, что банк продает векселя третьих лиц, сотрудник ЦБ сможет прийти анонимно и послушать, как происходит процесс продаж", — сказал он.
"Проблема российский действительности такова, что на банковском рынке нет саморегулируемой организации (СРО) и стандартов СРО. Банки же продают не только банковские продукты, но и небанковские, которые разрабатываются третьими лицами. Мы сейчас ведем дискуссию с профильными СРО и банковским ассоциациями о заключении соглашения, которое бы позволило заставить банки соблюдать стандарты СРО на финансовых рынках", — добавил Швецов.
Первый зампред ЦБ привел пример: доверительные управляющие для начала должны понять, кто перед ними, какая квалификация инвестора, его риск-профиль, нужен ли ему такой продукт и какие у человека ожидания по этому продукту. «Банк же сейчас продает продукт, но ответственность перед клиентом несет не банк, а доверительный управляющий», — добавил он.
Ранее источники ТАСС сообщали, что ЦБ обсуждал это в марте на совещании со Всероссийским союзом страховщиков и банковскими объединениями — ассоциацией «Россия» и Ассоциацией российских банков.
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