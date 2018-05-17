ЦБ протестировал прототип единой площадки для продажи финансовых услуг 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России протестировал прототип единой площадки (маркетплейс) для продажи финансовых услуг, о создании которой было объявлено в 2017 году. Об этом рассказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках Петербургского международного юридического форума.
"Мне вчера показали, как работает прототип. Он состоит из пяти банков и вкладов на одну неделю. Прототип заработал и сейчас первую версию запустим. Она будет ограничено функциональна, в большей степени для клиентов этих банков", — рассказал он. Среди банков, которые участвовали в создании прототипа: "Ак Барс", «Центр-инвест», "Зенит", Совкомбанк и Росбанк.
Маркетплейс — система, объединяющая платформы для осуществления финансовых сделок, витрины для сбора и представления информации о финансовых продуктах и услугах и ботов (специализированных алгоритмизированных консультантов) для подбора этих услуг физическим лицам. На первом этапе физлицам будут доступны следующие услуги: открытие вклада и покупка облигаций.