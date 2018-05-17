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«Газпром» построил 1791 км газопровода «Сила Сибири»
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«Газпром» построил 1791 км газопровода «Сила Сибири» 

Rambler News Service 51 минуту назад
«Газпром» построил более 1791 км газопровода «Сила Сибири» или 83% линейной части от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем, говорится в сообщении газового холдинга.
«На сегодняшний день построен 1791 км или 83% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен», — говорится в сообщении.
На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы
21 марта 2018 года «Газпром» сообщал, что компания построила более 1629 км газопровода «Сила Сибири».
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