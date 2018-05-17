«Газпром» построил 1791 км газопровода «Сила Сибири»

«Газпром» построил более 1791 км газопровода «Сила Сибири» или 83% линейной части от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем , говорится в сообщении газового холдинга.

«На сегодняшний день построен 1791 км или 83% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области . В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен», — говорится в сообщении.

На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы

21 марта 2018 года «Газпром» сообщал, что компания построила более 1629 км газопровода «Сила Сибири».