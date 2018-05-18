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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 73,18 рубля
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Российский гаишник поиздевался над инвалидом
Российский гаишник поиздевался над инвалидом

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 73,18 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Доллар увеличился на 11,93 копейки — до 61,9408 рубля, передает РИА «Новости».
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